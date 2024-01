Greattown Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Greattown: Anleger-Stimmung und technische Analyse deuten auf "Neutral" bis "Schlecht"

Die Anleger-Stimmung bezüglich der Aktie von Greattown war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Dies ergab eine Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wurde die Anleger-Stimmung daher positiv bewertet.

Die Redaktion fand außerdem 5 positive und 4 negative Signale bei der Analyse der Anleger-Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führte.

Die technische Analyse ergab, dass die Relative Strength Index (RSI) für Greattown aktuell bei 44,44 liegt, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergab einen RSI-Wert von 57, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wurde die Aktie von Greattown als "Schlecht" bewertet, da der Kurs um -6,56 Prozent über dem GD200 liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage wurde ein GD50 von 3,1 CNH ermittelt, was einer neutralen Bewertung entspricht.

Die Analyse der Kommunikation im Internet zeigte eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte.

Insgesamt deuten die Anleger-Stimmung und die technische Analyse darauf hin, dass die Aktie von Greattown derzeit neutral bis schlecht bewertet wird.