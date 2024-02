Greatorthern Minerals Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Great Northern Minerals in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,017 AUD um 15 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Schlecht" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 ebenfalls 15 Prozent beträgt.

Die Anleger in den sozialen Medien haben Great Northern Minerals in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft. Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis der RSIs als "Schlecht" eingestuft.