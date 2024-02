Greatorthern Minerals Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Great Northern Minerals intensiv diskutiert. Dabei überwogen vor allem positive Meinungen. In den letzten Tagen wurden jedoch weder überwiegend positive noch negative Themen rund um Great Northern Minerals diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen beobachtet wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Great Northern Minerals-Aktie der letzten 7 Tage weist einen Wert von 100 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (75) signalisiert eine Überkauftheit und erhält somit ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Great Northern Minerals.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Great Northern Minerals aktuell bei 0,02 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,016 AUD liegt und somit einen Abstand von -20 Prozent aufweist, erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (0,02 AUD) zeigt sich eine Differenz von -20 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Gesamtbefund für Great Northern Minerals.