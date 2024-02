Greatoo Intelligent Equipment-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greatoo Intelligent Equipment liegt bei 156, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Automatischen Komponenten" (KGV von 0) als durchschnittlich eingestuft wird. Die Aktie wird daher als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Im Hinblick auf die Aktienkursentwicklung im vergangenen Jahr weist Greatoo Intelligent Equipment eine Rendite von 12,21 Prozent auf, was mehr als 23 Prozent über der durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Automatischen Komponenten"-Branche, die bei -9,52 Prozent liegt, übertrifft Greatoo Intelligent Equipment diese um 21,73 Prozent. Aufgrund dieser starken Kursentwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Greatoo Intelligent Equipment ist insgesamt positiv. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wurden in den vergangenen beiden Wochen hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung ("Gut") der Aktie führt.

Aus technischer Sicht ist die Greatoo Intelligent Equipment derzeit -11,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt hingegen -8,56 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt wird die Aktie von Greatoo Intelligent Equipment auf Grundlage der fundamentalen, Anleger- und technischen Analyse als neutral bis positiv bewertet, wobei die starke Kursentwicklung des vergangenen Jahres hervorgehoben wird.