Greatoo Intelligent Equipment Aktie: Jetzt wird es spannend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Greatoo Intelligent Equipment liegt bei 61,82, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 52,25, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein neutrales Rating.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Greatoo Intelligent Equipment mit 0,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greatoo Intelligent Equipment liegt bei 156, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche als neutral bewertet wird.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie der Kommunikation im Netz zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität in Bezug auf Greatoo Intelligent Equipment, was positiv bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Insgesamt kann das Unternehmen daher als gut bewertet werden, wobei die Bewertungen in den einzelnen Kategorien variieren.