Greatoo Intelligent Equipment Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Greatoo Intelligent Equipment: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Dividendenrendite von Greatoo Intelligent Equipment beträgt derzeit 0,03 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Differenz bei -1. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Greatoo Intelligent Equipment-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greatoo Intelligent Equipment bei 156. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" zeigt sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ist die Greatoo Intelligent Equipment-Aktie derzeit -0,78 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen hingegen wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf +6,96 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Greatoo Intelligent Equipment weist eine Ausprägung von 61,82 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die RSI25, die die Dynamik über 25 Tage hinweg betrachtet, beläuft sich auf 52,25, und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral" für die Aktie.

Insgesamt zeigt sich, dass die Greatoo Intelligent Equipment-Aktie in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird. Während sie fundamentale Kriterien neutral erfüllt, erhält sie in der Dividendenrendite eine schlechtere Bewertung im Vergleich zur Branche. In der technischen Analyse und im RSI wird die Aktie hingegen als insgesamt neutral bis gut eingestuft. Anleger sollten daher alle diese Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.

