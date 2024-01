Greatoo Intelligent Equipment Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den letzten Wochen hat das Stimmungsbarometer für Greatoo Intelligent Equipment aufgrund einer Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien in den roten Bereich tendiert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es sich um ein "Neutral"-Rating handelt, da die Diskussionen im Vergleich zur Norm nur geringfügig zugenommen oder abgenommen haben.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Greatoo Intelligent Equipment in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,81 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Automatischen Komponenten"-Branche erzielt. Ebenso übertraf das Unternehmen den Durchschnitt des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors um 16,24 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Greatoo Intelligent Equipment-Aktie am letzten Handelstag um 10,06 Prozent höher lag als der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich jedoch nur eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Greatoo Intelligent Equipment eine Dividendenrendite von 0,03 % auf, was 1,44 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Greatoo Intelligent Equipment gemischte Bewertungen in Bezug auf Stimmung, Aktienkurs, technische Analyse und Dividendenrendite erhält.