Mit Greatland Gold wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Stimmung und das Interesse an Greatland Gold haben in den letzten Wochen deutlich nachgelassen, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde eine verringerte Aktivität im Zusammenhang mit der Aktie festgestellt, was auf ein zurückgehendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Greatland Gold von uns eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength-Index (RSI), signalisiert ebenfalls eine negative Entwicklung für Greatland Gold. Mit einem RSI von 81,82 ist die Aktie als "überkauft" einzustufen, während der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Ausschüttung von Greatland Gold bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 8,53 % im Bereich Metalle und Bergbau als niedrig einzustufen ist. Dies führt zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Hingegen hat Greatland Gold im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,5 % erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") einer Überperformance von 13,06 % entspricht. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich mit einem "Gut" bewertet.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine negative Tendenz für Greatland Gold und führen zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".