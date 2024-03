Greatland Gold Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index: Zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den bekannten Relative Strength Index (RSI) zurückgegriffen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage für den RSI25) auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Greatland Gold liegt bei 36,36, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 57,14, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral".

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar beeinflussen. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Greatland Gold wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, wird betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für Greatland Gold beträgt derzeit 7,57 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 6,9 GBP liegt (-8,85 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 7,12 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs ähnlich hoch liegt (-3,09 Prozent). Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Dividende: Die Dividendenrendite von Greatland Gold liegt bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,73 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -7. Daher erhält die Greatland Gold-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.