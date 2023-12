Greatland Gold Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Greatland Gold-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 7,67 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,6 GBP weicht somit um +25,16 Prozent ab, was auf charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 9,33 GBP, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Greatland Gold-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Greatland Gold eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls "Neutral" ist.

Analysten haben die Aktie der Greatland Gold in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer Einstufung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 19 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 97,92 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Im Branchenvergleich hat Greatland Gold in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +33,19 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt, die im Durchschnitt um -16,69 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Greatland Gold um 33,19 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

