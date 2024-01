Greatland Gold Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative Strength Index (RSI) für die Greatland Gold-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 40, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 50,88 liegt. Beide Werte weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit nur zwei Tagen neutraler Einstellung. Positive Diskussionen über das Unternehmen haben in den letzten Tagen zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittsschlusskurs der Greatland Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,68 GBP lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 9,86 GBP, was einer Steigerung von 28,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven charttechnischen Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 9,41 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,78 Prozent) liegt. Dadurch ergibt sich eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich erzielte Greatland Gold eine Outperformance von +32,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -15,81 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Aktie 32,31 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

