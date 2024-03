Greatland Gold Aktie: Der absolute Knall!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Greatland Gold diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Greatland Gold, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Greatland Gold-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 7,59 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,57 GBP liegt damit deutlich darunter (Unterschied -13,44 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Greatland Gold mit einer Rendite von -7,5 Prozent mehr als 14 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -21,06 Prozent kommt, liegt Greatland Gold mit 13,56 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ist Greatland Gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" mit einer Dividende von 0 % niedriger zu bewerten, da die Differenz 7,79 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.