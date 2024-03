Greatland Gold Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Greatland Gold hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,96 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,98 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,02 Prozent im Branchenvergleich für Greatland Gold. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -20,98 Prozent im letzten Jahr, und Greatland Gold übertraf diesen Durchschnittswert um 10,02 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Greatland Gold ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Greatland Gold-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat ergab sich das gleiche Bild: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 12 GBP, was einem Aufwärtspotential von 90,48 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 6,3 GBP. Alles in allem erhält Greatland Gold eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf Dividenden schüttet Greatland Gold derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau, mit einem Unterschied von 7,78 Prozentpunkten (0 % gegenüber 7,78 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Greatland Gold wurden auch über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Dabei ergab sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Entwicklung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Greatland Gold in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".