Greatime Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Aktienkurs von Greatime wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um 62,71 Prozent übertroffen, was einer Steigerung um 59 Prozent entspricht. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 18,71 Prozent erzielt, wobei Greatime mit einem Anstieg um 44 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält Greatime in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Aktie von Greatime ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,37 auf, was 53 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 32,5. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus der Sicht der fundamentalen Analyse.

In den sozialen Medien zeigt sich eine neutrale Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Greatime in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung der Über- oder Unterbewertung eines Titels verwendet. Der RSI für Greatime liegt auf 7-Tage-Basis bei 100 Punkten, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 54,84, was darauf hindeutet, dass Greatime weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Zusammenfassung wird Greatime in Bezug auf den Aktienkurs und die fundamentale Analyse positiv bewertet, während die Anlegerstimmung und der Relative Strength Index auf eine neutrale bis negative Einschätzung hinweisen.