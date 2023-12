Greatime Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Greatime war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab ein neutrales Bild, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab.

Zusätzlich wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Greatime diskutiert. Dies führte zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments. Der Relative Strength-Index (RSI) der Greatime-Aktie zeigt ebenfalls ein neutrales Bild, mit einem RSI7-Wert von 100 und einem RSI25-Wert von 52,94. Dies führt zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende schüttet Greatime derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 6,17 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht". Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen also ein eher neutrales bis negatives Bild in Bezug auf die Greatime-Aktie.