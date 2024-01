Greatime Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Aktie von Greatime hat in Bezug auf die gezahlte Dividende und den jeweiligen Kurs eine Dividendenrendite von 0 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Textilien Bekleidung und Luxusgüter") von 6,15 %. Die Differenz von 6,15 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien bezüglich Greatime haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch den Buzz.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Greatime um 62,71 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche liegt die Rendite mit 43,7 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in Bezug auf den Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt stehen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.