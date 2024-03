Greater Than AB Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Investoren: Die Diskussionen über Greater Than in den sozialen Medien geben Einblicke in die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen über den Wert diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird dementsprechend als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Neben den Analysen von Banken ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern ein wichtiger Maßstab. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung bieten Einblicke in die langfristige Stimmungslage. Nach eingehender Untersuchung lässt sich feststellen, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung für Greater Than auf ein "Neutral"-Rating hindeuten. Somit wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" vergeben.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Mit einem RSI von 60,61 wird die Aktie von Greater Than als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung als "Neutral".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Greater Than verläuft bei 72,58 SEK, während der Aktienkurs bei 70,8 SEK liegt. Somit ergibt sich eine Einstufung als "Neutral". Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".