Greater Than AB Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Einschätzung der Aktienkurse von Greater Than erfolgt nicht nur auf Basis harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch unter Berücksichtigung von weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde, die auf sozialen Plattformen zu Greater Than abgegeben wurden, neutral. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Ein weiteres, prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Greater Than liegt bei 28,57, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,34 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Greater Than derzeit um 1,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich eine Einstufung von "Neutral", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +0,03 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Bewertung einer Aktie. Bei Greater Than zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach unserer Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie.