Greater Than AB Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Maßstab, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 oder 25 Tagen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle RSI-Wert für Greater Than liegt bei 57,78, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 48,77, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit ein neutraler Rating für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verändert sich kaum, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von neutral führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Greater Than-Aktie als neutral bewertet wird, basierend auf dem Abstand zum GD200 und GD50.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Bild für die Aktie von Greater Than, sowohl aus technischer als auch aus sentimentaler Sicht.