Greater Than AB Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Die Technische Analyse der Aktie Greater Than zeigt, dass der aktuelle Kurs von 64 SEK derzeit -8,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt. Das führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -6,14 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet. Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für die letzten 7 Tage 80, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 63,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht". Die Anleger-Stimmung bezüglich Greater Than wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen aus den sozialen Medien führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" einzustufen ist. Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt erhält die Aktie von Greater Than somit ein "Neutral"-Rating.

