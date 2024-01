Greater Than AB Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

In den letzten zwei Wochen wurde die Greater Than-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Greater Than beträgt 70,73 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 46,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating "Schlecht".

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für Greater Than in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs der Greater Than-Aktie. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung, der Relative Strength-Index, das Sentiment und die technische Analyse allesamt zu einer neutralen Bewertung von Greater Than führen.