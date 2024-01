Greater China Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten vier Wochen wurden bei Greater China keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Greater China diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Im Vergleich zur "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche hat Greater China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,19 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -3,15 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Greater China um 2,78 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Unterperformance führt und zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die aktuelle Dividendenrendite für Greater China beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Greater China eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Stimmung und die Performance von Greater China als neutral bis unterdurchschnittlich eingestuft werden.