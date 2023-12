Greater China Aktie: Was kann da noch kommen?

Ein Blick auf die Diskussion in sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Greater China eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Greater China daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung als "Neutral".

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 33. Das bedeutet, dass die Börse 33,18 Euro für jeden Euro Gewinn von Greater China zahlt. Dieser Wert liegt 49 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 22 und deutet darauf hin, dass der Titel überbewertet ist. Daher wird auf Grundlage des KGV eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.

Hinsichtlich Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Greater China. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Greater China für diese Stufe daher ein "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass Greater China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,19 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -7,18 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -4,02 Prozent bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,15 Prozent, wobei Greater China 5,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.