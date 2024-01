Greater China Aktie: Hilfe!

Die Diskussionen über Greater China in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab keine positiven oder negativen Ausschläge, sondern überwiegend neutrale Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da die Anlegerstimmung als angemessen bewertet wird.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greater China mit einem Wert von 33,18 deutlich über dem Branchenmittel liegt. Der Branchenvergleich zeigt, dass das KGV des Unternehmens um 47 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Überbewertung stufen wir den Titel als "Schlecht" ein.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Greater China mit einer Rendite von -11,19 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche. Auch im Vergleich zur Gesamtrendite der Finanzbranche liegt das Unternehmen mit -7,63 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.

Investoren, die in die Aktie von Greater China investieren, erhalten derzeit keine Dividende, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren einen geringeren Ertrag bedeutet. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 %, was 5,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".