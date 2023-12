Greater China Aktie: Grund zur Sorge?

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt der Aktienkurs von Greater China mit einer Rendite von -11,19 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die Rendite der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche beträgt -6,71 Prozent, wobei Greater China mit 4,48 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs bei Greater China, was zu einer negativen Differenz von -5,93 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Greater China heute mit "Schlecht".

Fundamental betrachtet ist Greater China im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsunternehmen und Distributoren) aus unserer Sicht überbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 33,18 liegt die Aktie 47 Prozent über dem Branchen-KGV von 22,61. Aus fundamentalen Gründen erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 66,67 Punkten eingestuft, was auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hinweist. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis liegt bei 40,91, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Greater China eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

