Greater China Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse von Greater China-Aktien zeigt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt einen neutralen Trend anzeigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,12 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,115 HKD liegt, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem ähnlichen Wert von 0,12 HKD und einem Schlusskurs von -4,17 Prozent ebenfalls eine neutrale Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Auf fundamentaler Basis erscheint die Aktie von Greater China im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,18 liegt, was einen Abstand von 35 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 24,53 bedeutet.

Die Anlegerstimmung zeigt sich neutral, sowohl in den Diskussionen in den sozialen Medien als auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Greater China eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Im Branchenvergleich erzielte Greater China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche im Durchschnitt um -13,52 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +4,07 Prozent im Branchenvergleich für Greater China. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Greater China 3,96 Prozent über dem Durchschnittswert von -13,41 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Überperformance erhält Greater China ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.