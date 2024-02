Greater Bay Area Dynamic Growth Holding Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

In den letzten zwei Wochen wurde die Greater Bay Area Dynamic Growth von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge in den letzten Wochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung "Neutral". Auch in den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 20,69 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses der Aktie von ihrem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage um -10 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage um 8 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.