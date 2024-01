Great Wst 5.65on Cum 1St L Prf Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Great-west Lifeco als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Great-west Lifeco-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 79,21 und für den RSI25 von 53,37. Dies führt zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,8 Prozent, was 2,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent (Branche: Versicherung) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von Great-west Lifeco eine "Gut"-Bewertung.

Bezogen auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie von Great-west Lifeco mit einem Wert von 20,37 deutlich höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Versicherung" (11,55). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Analyseperspektive.

Die Analystenbewertungen zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen für Great-west Lifeco vorlagen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -4,45 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. In Summe erhält Great-west Lifeco eine "Neutral"-Bewertung.