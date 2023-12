Great World Company Holdings Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Kürzlich wurde auch die Aktie von Great World in den sozialen Medien diskutiert, es gab jedoch weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Great World beschäftigt, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung also eine Bewertung von "Neutral".

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Great World eine übliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Great World insgesamt als "Neutral"-Wert zu bewerten.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Great World-Aktie ist mit einem Wert von 38 "Neutral" einzustufen. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (60,62) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Great World.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Great World-Aktie ein Durchschnitt von 0,4 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,345 HKD, was eine Abweichung von -13,75 Prozent darstellt und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,44 HKD) weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-21,59 Prozent) auf ein "Schlecht"-Rating hin. Somit erhält Great World insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.