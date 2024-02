Great World Company Holdings Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert von Great World bei 35,29, was als neutral eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 45, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und das Meinungsbild insgesamt ausgeglichen ist. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine neutrale Einschätzung für Great World aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der kaum vorhandenen Stimmungsänderungen.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt der Great World-Aktie positiv bewertet werden, was auf einen Aufwärtstrend hindeutet.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass sowohl der RSI als auch das Anleger-Sentiment und die technische Analyse eine neutrale Bewertung für die Great World-Aktie ergeben.