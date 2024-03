Great World Company Holdings Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Great World liegt bei 22,22, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,83 und wird als neutral bewertet, so dass die Gesamteinschätzung als „gut“ betrachtet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Great World in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral angesehen. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Great World zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

In technischer Hinsicht ist der Kurs der Aktie von Great World mit 0,435 HKD inzwischen -1,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Distanz zum gleitenden Durchschnitt mit +1,16 Prozent bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" für die Aktie führt.