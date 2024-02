Great Western Mining Aktie: Kein Grund zur Sorge!

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Great Western Mining in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Great Western Mining daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Ebene.

In technischer Hinsicht ergibt sich ein Durchschnitt von 0,06 GBP für den Schlusskurs der Great Western Mining-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0.063 GBP (+5 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,05 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt über diesem Wert (+26 Prozent). Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Great Western Mining zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie eine Rendite von -19,64 Prozent erzielt, was 0,92 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -20,56 Prozent, und Great Western Mining liegt aktuell 0,92 Prozent darüber. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.