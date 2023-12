Great Western Mining Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Der RSI der Great Western Mining liegt bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet, da die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 81 für die Great Western Mining, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Branchenvergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche weist die Aktie von Great Western Mining eine Rendite von -63,83 Prozent auf, was mehr als 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Great Western Mining liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 Prozent liegt. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz um die Great Western Mining Aktie zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.