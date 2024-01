Great Western Mining Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Aktienkurs von Great Western Mining hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Materialien" eine Unterperformance von 47,56 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt bei -16,27 Prozent, und Great Western Mining liegt derzeit um 47,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie von Great Western Mining gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Da keine auffälligen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Great Western Mining daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Great Western Mining derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,81 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,038 GBP der Great Western Mining-Aktie um -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -45,71 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.