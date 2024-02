Great Western Exploration Aktie: Das war abzusehen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Die Skala reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der Great Western Exploration bei 46,67 liegt, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Auch die Stimmung und das Interesse der Anleger an der Great Western Exploration wurde untersucht. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Great Western Exploration aktuell 36,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als gut eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als neutral betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +2,5 Prozent liegt.

Die Anleger zeigen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung der Great Western Exploration. Auch die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine gute Einstufung zu.

Zusammenfassend kann die Great Western Exploration in technischer Hinsicht als gut eingestuft werden, während die Anleger-Stimmung als positiv bewertet wird. Die langfristige Stimmungslage und die Bewertung des RSI deuten jedoch auf eine neutrale Bewertung hin.