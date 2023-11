Great Western Exploration Aktie: Es geht auch anders!

Great Western Exploration wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine Bewertung von "gut".

Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder in der Häufigkeit der Kommunikation können genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Im Fall von Great Western Exploration konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher bewerten wir die Aktie in diesem Bereich als "neutral". Die Häufigkeit der Kommunikation hat sich weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Great Western Exploration daher in diesem Bereich eine "neutral" Bewertung.

Bei der technischen Analyse betrachtet der Relative Strength Index (RSI) das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI-Wert von Great Western Exploration liegt derzeit bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dieses Signal als "neutral" eingestuft. Wenn wir die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnen (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56 für die Aktie, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "neutral".

Der gleitende Durchschnittskurs (GD) von Great Western Exploration liegt derzeit bei 0,04 AUD, was auch dem aktuellen Kurs der Aktie entspricht. Die Distanz zum GD200 beträgt daher 0 Prozent, was zu einer Bewertung von "neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt ebenfalls bei 0,04 AUD, was bedeutet, dass die Aktie auch aus dieser Perspektive als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "neutral" basierend auf der technischen Analyse.