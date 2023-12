Great Western Exploration Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Great Western Exploration wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die diversen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Wochen verbessert hat. Zusätzlich wurde das Unternehmen in letzter Zeit mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Auf dieser Basis erhält die Great Western Exploration-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 100, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 74,19 liegt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Great Western Exploration bei 0,04 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0.027 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -32,5 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt aktuell bei 0,04 AUD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher nach der Auswertung der Anleger-Stimmung, des RSI und der technischen Analyse eine Gesamteinstufung von "Schlecht" für die Great Western Exploration-Aktie.