Great Western Exploration Aktie: Am Scheideweg

In den letzten Wochen gab es wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz von Great Western Exploration in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, weshalb die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Great Western Exploration daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Great Western Exploration eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Great Western Exploration führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,027 AUD um 32,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,04 AUD) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, auch hier liegt der letzte Schlusskurs um 32,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Great Western Exploration daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Great Western Exploration-Aktie hat einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Great Western Exploration.