Great-West Lifeco Aktie: Das war abzusehen!

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Great-west Lifeco gesprochen. Aufgrund dieser Tatsachen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt somit eine positive Einschätzung zum Anleger-Sentiment.

Die Analysteneinschätzung ergibt aus den letzten zwölf Monaten 0 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating. In den letzten 12 Monaten gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Great-west Lifeco, und das durchschnittliche Kursziel der Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 41,25 CAD. Gemessen am letzten Schlusskurs (42,85 CAD) könnte die Aktie um -3,73 Prozent fallen, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Great-west Lifeco wurde eine mittlere Aktivität in der Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für Great-west Lifeco wurde der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt bei 76,96 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,7, was bedeutet, dass Great-west Lifeco weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Great-west Lifeco-Wertpapier somit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.