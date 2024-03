Great-West Lifeco Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von Great-west Lifeco hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 29,39 Prozent erzielt, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Versicherungsbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 25,27 Prozent, wobei Great-west Lifeco mit 4,11 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Great-west Lifeco-Aktie beträgt 4,8 Prozent und liegt damit 1,99 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 2,8 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Great-west Lifeco-Aktie liegt bei 41 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 41,4 weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Great-west Lifeco nach der RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 40,92 CAD mit dem aktuellen Kurs von 42,97 CAD vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von +5,01 Prozent. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,28 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.