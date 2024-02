Great-West Lifeco Aktie: Das hat Gewicht!

Great-west Lifeco hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 34,46 Prozent erzielt, was im Vergleich zur "Versicherung"-Branche eine Outperformance von +20,65 Prozent bedeutet. Im Finanzsektor lag die Rendite bei 3,52 Prozent, was bedeutet, dass Great-west Lifeco um 30,94 Prozent über dem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Great-west Lifeco derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Neutral", mit 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 42,86 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 2,38 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Great-west Lifeco höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was der Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Great-west Lifeco derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Unternehmen jedoch als "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Great-west Lifeco Bewertungen von "Neutral" bis "Gut" in verschiedenen Analysekategorien.