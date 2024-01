Great West Lifeco 1St I Prf Aktie: Quo vadis?

Die Great-west Lifeco-Aktie hat in den letzten Tagen einige interessante Entwicklungen durchgemacht, die es wert sind, genauer unter die Lupe genommen zu werden.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich gezeigt, dass der aktuelle Kurs von 43,17 CAD um +1,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Im Gegensatz dazu zeigt die Betrachtung der vergangenen 200 Tage, dass die Aktie um +9,02 Prozent über dem GD200 liegt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Great-west Lifeco-Aktie einen Wert von 79,21 für den RSI7 (sieben Tage) und 53,37 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien wurde die Great-west Lifeco-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer guten Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie insgesamt 4 Analystenbewertungen, die im Durchschnitt als "Neutral" eingestuft wurden. Die Kursprognose der Analysten deutet auf ein mögliches Abwärtspotential von -4,45 Prozent hin, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Great-west Lifeco-Aktie sowohl aus technischer Sicht als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung und die Analystenbewertungen als neutral eingestuft wird.