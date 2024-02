Great West Lifeco 1St 4.8 H Prf Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktie von Great-west Lifeco wird derzeit von Analysten mit "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 0 "Gut"-, 7 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten bestätigen diese Einschätzung, denn die durchschnittliche Empfehlung für Great-west Lifeco aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 4 Neutral, 0 Schlecht). Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 43,14 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 3,26 Prozent entspricht. Alles in allem erhält die Aktie damit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende weist Great-west Lifeco derzeit eine Dividendenrendite von 4,8 % auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 % für Versicherungen. Aufgrund dieser Differenz von 2,03 Prozentpunkten wird die Dividende als "Gut" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Great-west Lifeco mit einem Wert von 2,35 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Great-west Lifeco ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass die Anleger den Titel insgesamt positiv einschätzen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.