Great West Lifeco 1St 4.8 H Prf Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Aktienkurs von Great-west Lifeco hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 40,4 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche, die eine mittlere Rendite von 19,41 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielt hat, liegt Great-west Lifeco mit 20,99 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Great-west Lifeco bei 43,17 CAD und ist damit +1,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +9,02 Prozent jedoch als "Gut" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Great-west Lifeco als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 79,21, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 53,37, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ist daher "Schlecht".

In fundamentalen Begriffen betrachtet weist die Aktie von Great-west Lifeco ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,37 auf, was 76 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche (11,55). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.