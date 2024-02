Great West Lifeco 1St 4.8 H Prf Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Unterhaltung der Anleger auch verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Great-west Lifeco konzentriert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die Dividenden zahlt Great-west Lifeco derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche. Der Unterschied beträgt 2,06 Prozentpunkte (4,8 % gegenüber 2,74 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Hinsichtlich der Fundamentaldaten beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 20,37 und liegt damit um 65 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Brache: Versicherung) von 12. Aus dieser Sicht ist die Aktie als überbewertet einzustufen. Daher erhält Great-west Lifeco in dieser Kategorie eine Bewertung von "Schlecht".

Im Vergleich zum Aktienkurs der Branche Versicherung konnte Great-west Lifeco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,46 Prozent erzielen. Ähnliche Aktien in der Branche sind im Durchschnitt um 13,81 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Great-west Lifeco im Branchenvergleich um +20,65 Prozent outperformt hat. Der Sektor "Finanzen" hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 3,52 Prozent. Great-west Lifeco übertraf diesen Durchschnittswert um 30,94 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.