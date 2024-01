Great West Lifeco 1St 4.8 H Prf Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite für Great-west Lifeco beträgt derzeit 5,4 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (5,41) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionstiefe zeigt Great-west Lifeco eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Bei der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 20,37 ist Great-west Lifeco jedoch deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 11,46, was zu einer Überbewertung des Unternehmens führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Great-west Lifeco liegt bei 26, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 47,28, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Great-west Lifeco basierend auf dem RSI.

Insgesamt weisen die verschiedenen Analysen auf unterschiedliche Bewertungen hin, was Investoren eine umfassende Einschätzung ermöglicht.