Great West Lifeco 1St 4.8 H Prf Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie von Great-west Lifeco wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet angesehen. Das KGV liegt mit 20,37 insgesamt 78 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 11,46 im Segment "Versicherung". Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Great-west Lifeco besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, an einem Tag überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Great-west Lifeco von 43,59 CAD mit +10,8 Prozent Entfernung vom GD200 (39,34 CAD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 41,94 CAD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Kurs der Great-west Lifeco-Aktie wird insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 22,92 Punkten, was zeigt, dass Great-west Lifeco überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI stuft das Wertpapier als "Neutral" ein, da es hier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Great-west Lifeco-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.