Great West LifecoPref M Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Aktie von Great-west Lifeco ist derzeit nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) überbewertet. Mit einem KGV von 20,37 liegt sie insgesamt 78 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Versicherung" von 11,46. Dies führt zu einer fundamentalen Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Great-west Lifeco überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 43,59 CAD als "Gut"-Signal bewertet, da er mit +10,8 Prozent über dem GD200 (39,34 CAD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, weist einen Kurs von 41,94 CAD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

In Bezug auf die Dividende hat Great-west Lifeco derzeit eine Dividendenrendite von 5,4 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.