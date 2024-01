Great West LifecoPref M Aktie: Was passiert jetzt?

Die Aktie von Great-west Lifeco wird derzeit anhand verschiedener Analysen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie mit 20,37 bewertet, was 76 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen in der Versicherungsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Somit wird die fundamentale Analyse als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Great-west Lifeco derzeit um +1,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf der anderen Seite liegt der Kurs im Vergleich zu den vergangenen 200 Tagen um +9,02 Prozent über dem GD200, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für die Great-west Lifeco-Aktie beträgt "Neutral", basierend auf 4 Bewertungen aus den letzten zwölf Monaten. Die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -4,45 Prozent, was zu einer Gesamtempfehlung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) erhält die Aktie von Great-west Lifeco eine "Neutral"-Einstufung, da der RSI7 bei 79,21 liegt und der RSI25 bei 53,37. Diese Werte führen zu einem Gesamtranking von "Schlecht" in Bezug auf den Relative Strength-Indikator.