Great West LifecoPref M Aktie: Die Bären zittern!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet hat gezeigt, dass Great-west Lifeco interessante Ausprägungen aufweist. Die Diskussionsintensität ist in letzter Zeit stark angestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso wurde eine positive Rate der Stimmungsänderung identifiziert, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich hat Great-west Lifeco in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,94 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +4,45 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Versicherung"-Branche entspricht. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite mit 19,1 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Dividendenrendite von Great-west Lifeco liegt derzeit bei 4,8 %, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 2,76 % liegt. Dies führt zu einer weiteren positiven Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 40,44 CAD liegt, der aktuelle Kurs jedoch bei 41,78 CAD. Die Distanz zum GD200 beträgt +3,31 Prozent, während der GD50 bei -3,84 Prozent liegt. Aufgrund dieser Faktoren wird die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.